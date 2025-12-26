पटना में 8वीं तक के स्कूल 30 दिसंबर तक बंद; भीषण ठंड के चलते डीएम का आदेश
भीषण ठंड और शीतलहर की संभावना के बीच पटना में 8वीं तक के स्कूल 30 दिसंबर तक बंद करने का आदेश जिला प्रशासन ने जारी किए हैं। हालांकि 8वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से साढ़े 3 बजे तक संचालित होंगी।
राजधानी पटना में भीषण ठंड और शीतलहर की आशंका के बीच जिला प्रशासन ने कक्षा आठवीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को 30 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। इससे पहले 26 दिसंबर तक का आदेश था। बाकी की कक्षाओं की टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर साढे़ तीन बजे तक रहेगी। इसके अलावा प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम की विशेष कक्षाओं में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा।
आपको बता दें पिछले 24 घंटों में बिहार का औसत न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि कई जिलों में दिन का तापमान भी 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इसी कारण ‘शीत दिवस’ की स्थिति लोगों के लिए अधिक परेशानी का कारण बन रही है।
मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और राज्य को 29 दिसंबर तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का सीधा असर बिहार के मैदानी जिलों में देखा जा रहा है। बर्फीली पछुआ हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए शीतलहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो कम से कम अगले चार से पांच दिनों तक प्रभावी रहेगा।