जहानाबाद में 8वीं तक के स्कूल 27 दिसंबर तक बंद, बाकी कक्षाएं 10 से 2 बजे तक;भीषण ठंड से ठिठुरा जिला

संक्षेप: भीषण ठंड के चलते जहानाबाद में कक्षा 8 तक के सभी निजी और सरकारी स्कूल 27 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं बाकी कक्षाएं सुबह 10 से 2 बजे तक चलेंगी।

जहानाबाद जिले में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए सभी निजी और सरकारी स्कूलों एवं निजी कोचिंग संस्थानों प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित आठवीं तक की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं नौवीं और इसके ऊपर की कक्षाएं के समय में बदलाव किया गया है। जिनकी कक्षाएं दस बजे से दो बजे तक संचालित होंगी। जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय के द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। शीतलहर और घने कुहासे के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है।

सुबह और शाम के समय तापमान काफी कम होने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों के संचालन के लिए मंगलवार को एक आदेश जारी किया। इसके मुताबिक 24 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक यह आदेश लागू रहेगा। जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों एवं निजी कोचिंग संस्थानों प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित में आठवीं तक की कक्षाओं पर यह आदेश लागू रहेगा।