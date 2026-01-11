पटना में 5वीं तक के स्कूल 13 जनवरी तक बंद; कड़ाके की ठंड के चलते प्रशासन का फैसला
राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के अलर्ट के बीच क्लास पांचवी तक के स्कूल 13 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। पटना डीएम ने आदेश जारी किया है। 5वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह साढ़े 10 से 3.30 बजे तक चलेंगी।
पटना में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। राजधानी पटना में कक्षा पहली से पांचवीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 13 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह निर्णय छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार, अत्यधिक ठंड, कम तापमान और घने कोहरे के कारण बच्चों के बीमार पड़ने की आशंका बढ़ गई है।
सुबह के समय ठंड अधिक होने के कारण स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। पटना डीएम के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 5वीं तक सभी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्ण रूप से स्थगित रहेंगी। वहीं, 5वीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए स्कूल सीमित समय के लिए खोले जा सकते हैं। उच्च कक्षाओं की पढ़ाई सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है, ताकि छात्रों को ठंड से राहत मिल सके।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक पटना समेत बिहार के कई जिलों में ठंड और कोहरे का असर बना रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसी कारण प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे भी छुट्टियों की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चे घर में ही रहें और गर्म कपड़े पहनें। साथ ही स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। किसी भी नई सूचना या बदलाव के लिए स्कूल प्रबंधन और जिला प्रशासन के निर्देशों पर नजर रखने को कहा गया है।