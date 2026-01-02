पटना में पांचवीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक बंद; भीषण ठंड के चलते प्रशासन का फैसला

संक्षेप: पटना में भीषण ठंड और शीत लहर जैसे हालातों के बीच पांचवीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। डीएम त्यागराजन एसएम ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जब बाकी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक संचालित होंगी।

राजधानी पटना में अत्यधिक ठंड के चलते जिला प्रशासन ने पांचवी तक के स्कूल 5 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। जिसमें सभी निजी, सरकारी स्कूलों के अलावा प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं। वहीं पांचवी से ऊपर तक कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह साढ़े 10 बजे से दोपहर साढ़े 3 बजे तक संचालित होंगी। प्री-बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं/परीक्षाओं का सचालन इससे मुक्त रहेगा।

आपको बता दें इससे पहले पटना में 2 जनवरी तक 8वीं तक के चलते बंद करने का आदेश था। जिसके बाद ठंड को देखते हुए पांचवीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक बंद करने का फैसला लिया गया है। बिहार के अन्य जिलों में 8वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक बंद हैं। जिसमें बांका, मुजफ्फरपुर समेत कई जिले शामिल हैं। जहां का ठंड का प्रकोप अत्यधिक है।