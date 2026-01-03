पटना में 8वीं तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद, 9 से 12वीं तक के स्कूल की बदली टाइमिंग

संक्षेप: बिहार में जारी शीतलहर और भीषण ठंड के चलते राजधानी पटना में 8वीं तक के सभी स्कूल 8 जनवरी तक बंद करने का आदेश प्रशासन ने जारी किया है। आठवीं से ऊपर तक के स्कूल विद्यालय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे

बिहार में जारी भीषण ठंड और शीतलहर के चलते पटना में 8वीं तक के सभी स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। ठंड में बच्चों की सेहत के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। इससे पहले 5वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन ठंड बढ़ने के बाद अब 8वीं तक के विद्यालय भी 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं आठवीं से ऊपर तक के स्कूल विद्यालय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह आदेश सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी और सीबीएसई, आईसीएसई समेत अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। पटना के डीएम डॉ० त्यागराजन एस.एम ने आदेश जारी किया है।

आपको बता दें पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में ठंड और बढ़ गई है। बर्फीली हवा के प्रवाह से बिहार भी कांप रहा है। अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने से शीतलहर जैसे हालात बने रहे। मौसम विभाग ने प्रदेश में दो दिनों तक शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। शनिवार को राज्य के ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में 5.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी और अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई। इस दौरान पांच जिलों का न्यूनतम तापमान ही 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा।