पटना, लखीसराय में 8वीं तक के स्कूल बंद, 9वीं से बदला टाइम; भीषण ठंड की चपेट में बिहार

संक्षेप:

पटना डीएम त्यागराजन ने निर्देश दिया है कि 26 दिसम्बर तक आठवीं तक के बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों, कोचिंग क्लासेज को भी स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है। लखीसराय में भी ठंड और शीतलहर को लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 4 जनवरी 2026 तक बंद कर दिए गए हैं।

Dec 23, 2025 01:19 pm IST
बिहार में सर्दी का सितम जारी है। इससे आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। भीषण ठंड को देखते हुए पटना और लखीसराय में आठवीं क्लास तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। नौवीं क्लास से आगे की पढ़ाई के लिए समय में बदलाव किया गया है। किसी भी छात्र या छात्रा को 10 बजे से पहले स्कूल या कोचिंग में नहीं बुलाया जा सकता।

पटना डीएम त्यागराजन ने निर्देश दिया है कि 26 दिसम्बर तक आठवीं तक के बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों, कोचिंग क्लासेज को भी स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है। डीएम का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। क्लास 9 से ऊपर के स्कूल, कॉलेज या कोचिंग में 10 बजे के बाद पढ़ाई शुरू होगी। फिलहाल यह रुटीन 26 दिसम्बर तक लागू रहेगा। मौसम को देखते हुए इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है।

लखीसराय में भी ठंड और शीतलहर को लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 4 जनवरी 2026 तक बंद कर दिए गए हैं। जिले में लगातार गिर रहे न्यूनतम तापमान, बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा कदम उठाया है। डीएम मिथिलेश मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लखीसराय जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 4 जनवरी 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है।

जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। हालांकि कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेंगी। सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक निर्धारित समय-सारणी के अनुसार विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। यह आदेश 24 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा और 4 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। डीएम द्वारा यह आदेश 23 दिसंबर को निर्गत किया गया है।

डीएम ने शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्षों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। प्रशासन के इस फैसले से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है, वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से ठंड के मौसम में आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है।

