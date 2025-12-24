Hindustan Hindi News
बिहार के इस जिले में 28 दिसंबर तक स्कूलों की छुट्टी, कोचिंग सेंटर भी बंद

बिहार में ठंड के चलते कई जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। इसी क्रम में सीतामढ़ी जिले में भी स्कूली छुट्टियों की मियाद बढ़ा दी गई है। 

Dec 24, 2025 10:52 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, सीतामढ़ी
बिहार में भयंकर ठंड और शीतलहर का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। सीतामढ़ी जिले में ठंड के चलते 28 दिसंबर तक सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बुधवार को आदेश जारी कर सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही कोचिंग संस्थानों में 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 25 से 28 दिसंबर तक लागू रहेगा।

सीतामढ़ी डीएम ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दिया है। आदेश में उन्होंने कहा है कि जिले में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। इस लिए संबंधित संस्थान उक्त अवधि में शैक्षणिक गतिविधियों को स्थगित रखेंगे। उन्होंने कहा है क्रि प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षा के लिए संचालित की जाने वालीं विशेष कक्षाओं का संचालन प्रतिबंधित आदेश से मुक्त रहेगा।

इसकी सूचना एसपी, डीडीसी समेत सभी एसडीओ, थानाध्यक्षों व संबंधित विभागीय अधिकारियों को दी गई है। उन्होंने डीईओ एवं थानाध्यक्षों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि इससे पहले ठंड को देखते हुए उक्त शिक्षण संस्थानों में 22 से 24 दिसंबर तक शिक्षण कार्य को प्रतिबंधित किया गया था।

बता दें कि बिहार में भयंकर ठंड का प्रकोप जारी है। बीते एक सप्ताह से कई अन्य जिलों में भी अलग-अलग अवधि में स्कूल बंद करने के आदेश संबंधित डीएम के द्वारा जारी किए गए हैं। इसके अलावा, कुछ जिलों में स्कूलों का समय भी बदला गया है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह शीतलहर से राहत के आसार नहीं जताए हैं।

