कहीं स्कूल बंद, कहीं बदला समय; बिहार में कड़ाके की ठंड ने पढ़ाई पर लगाया ब्रेक

संक्षेप:

बिहार में कड़ाके की ठंड से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने लगी है। राज्य में कहीं पर स्कूल पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं, तो कहीं पर विद्यालय खुलने और बंद होने के समय में बदलाव कर दिया गया है।

Dec 20, 2025 11:51 am ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर जैसी स्थिति के चलते बच्चों की पढ़ाई पर ब्रेक लग गया है। छपरा, दरभंगा समेत कुछ जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं, पटना, बक्सर, सीवान, जहानाबाद समेत अन्य कुछ जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। मौसम विभाग ने अभी कुछ दिन हाड़ कंपाने वाली ठंड से राहत नहीं मिलने के आसार जताए हैं। ऐसे में स्कूलों में छुट्टियों या शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध का दायरा और बढ़ सकता है।

सारण (छपरा) जिले में शुक्रवार को डीएम ने आदेश जारी कर सभी निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी। जिले के सभी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में 21 दिसंबर तक शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। हालांकि, बोर्ड परीक्षा वालीं कक्षाओं को इस आदेश से बाहर रखा गया है।

इसी तरह, दरभंगा जिले में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल ठंड के चलते बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने 22 दिसंबर तक के लिए यह व्यवस्था लागू रहेगी। शिवहर जिले में भी 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। शिवहर की डीएम प्रतिभा रानी ने शनिवार को जारी आदेश में कहा कि 8वीं से ऊपर की कक्षाओं के भी सुबह 9.30 बजे से पहले चलाने पर रोक रहेगी। यह आदेश 21 दिसंबर तक लागू रहेगा।

इन जिलों बदली स्कूलों की टाइमिंग

पटना जिले में अत्यधिक ठंड के चलते स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है। जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4.30 बजे के बाद पढ़ाई पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश 25 दिसंबर तक लागू रहेगा।

बक्सर, शेखपुरा और सीवान जिले में भी इसी तरह के आदेश संबंधित डीएम ने जारी किए हैं। जहानाबाद जिले में सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 3 बजे के बाद स्कूलों में पढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

