पटना के बाद 3 और जिलों में स्कूल बंद, शीतलहर के चलते बिहार में कहां-कहां बढ़ीं छुट्टियां

संक्षेप: बिहार मौसम की बेरुखी और भीषण शीतलहर को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं। पटना समेत कई जिलों में स्कूल बंद करने के नए आदेश संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं।

बिहार में शीतलहर से राहत नहीं मिलने के कारण स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं। पटना जिले में 8वीं तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद किए जाने के बाद अन्य जिलों में भी प्रतिबंध के आदेश आना शुरू हो गए हैं। गुरुवार को कैमूर, अररिया और बेगूसराय जिले में भी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। इससे पहले बुधवार को किशनगंज, रोहतास और कटिहार जिले में स्कूल बंद के आदेश जारी किए गए थे। अन्य जिलों में भी प्रतिबंध बढ़ने की संभावना है।

पटना जिले में शीतलहर की स्थिति को देखते हुए डीएम की ओर से जारी ताजा आदेश में 8वीं तक के सभी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को 11 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं, 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को सुबह 10.30 से दोपहर 3.30 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया गया है।

कैमूर में 10वीं तक के स्कूल 13 जनवरी तक बंद जिले में आगामी 13 जनवरी तक पाबंदी बढ़ाई गई है। डीएम नितिन कुमार सिंह ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। शीतलहर एवं सुबह-शाम अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को देखते हुए सभी प्री स्कूल, निजी एवं सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में आगामी मंगलवार तक पढ़ाई स्थगित रहेगी। कक्षा 10 से ऊपर की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित की जा सकेगी। हालांकि, बोर्ड परीक्षा संबंधित गतिविधियों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।

बेगूसराय में 10 जनवरी तक पाबंदी डीएम श्रीकांत शास्त्री ने गुरुवार को बेगूसराय जिले के सभी निजी, सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और प्री-स्कूलों में 8वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां 10 जनवरी तक स्थगित करने का आदेश जारी किया है। 8वीं से ऊपर के स्कूल सुबह 10 से शाम 4.30 बजे के बीच संचालित किए जा सकेंगे।

अररिया में 11 जनवरी तक आठवीं तक के स्कूल बंद डीएम विनोद कुमार दुहन ने आदेश जारी कर 11 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। वहीं, 8वीं से ऊपर की कक्षाओं को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ही संचालित करने की अनुमति दी गई है।