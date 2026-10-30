स्कूल में जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक, ACS सीके अनिल ने पहले दिन ही शिक्षकों को टाइट किया
बिहार शिक्षा विभाग के नए एसीएस सीके अनिल ने पहले दिन ही सरकारी स्कूलों को लेकर अहम दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों में शिक्षकों के जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है। टीचर के फॉर्मल ड्रेस में ही स्कूल आना अनिवार्य कर दिया गया है।
बिहार के सभी सरकारी स्कूलो में शिक्षकों के जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है। शिक्षक और अन्य स्टाफ को औपचारिक परिधान यानी फॉर्मल कपड़े पहनकर ही स्कूल आना होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद संभालने के बाद पहले दिन ही सीके अनिल ने शिक्षकों पर सख्ती बरती है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को निर्देश जारी किए। इसके साथ ही राज्य के सभी सरकारी स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के उपयोग को बढ़ावा देने का भी निर्देश दिया गया है।
शिक्षा विभाग द्वारा जिलों को जारी निर्देश में कहा गया है कि सूबे के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को औपचारिक परिधान में ही स्कूल आना अनिवार्य होगा। कोई भी शिक्षक जींस और टीशर्ट जैसे कपड़े पहनकर स्कूल नहीं आ सकेंगे।
स्कूलों में एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा
बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में एआई के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव सीके अनिल के निर्देश पर सभी डीईओ को पत्र जारी किया गया। इसमें विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को एआई के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है।
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस संबंध में विभाग को विस्तृत कार्ययोजना बनाकर काम करने को कहा था। विभाग द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आज पूरी दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इससे समय की बचत होती है और कामकाज आसान बनता है। साथ ही, तकनीकी प्रगति और कार्यक्षमता को भी बढ़ावा मिलता है।
शिक्षा विभाग के 10 हजार कर्मियों के ट्रांसफर की तैयारी
जिला और क्षेत्रीय कार्यालयों में 10 साल से एक ही जगह पर कार्यरत कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। इसके लिए राज्यस्तरीय कैडर बनाया जाएगा और नियमावली में बदलाव भी किया जा सकता है।
सीके अनिल ने संभाला शिक्षा विभाग के एसीएस का पदभार
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने वरीय आईएएस अधिकारी सीके अनिल को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया है। बिहार राज्य योजना पर्षद के एडवाइजर पद से गुरुवार को उनका तबादला कर दिया गया। सीके अनिल ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग के एसीएस का पदभार ग्रहण किया। कार्यकाल के पहले दिन ही उन्होंने शिक्षकों के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। सीके अनिल 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव रह चुके हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।