कुर्सी पर बैठे गुरुजी, टेबल पर दारू का खंभा; बिहार के स्कूल में शराब का VIDEO वायरल, शिक्षक गए जेल
अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड स्थित शिवनगर डहरिया मध्य विद्यालय के एक शिक्षक का टेबल पर शराब की बोतल के साथ वीडियो वायरल हो गया। एफआईआर के बाद पुलिस ने शिक्षक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हालांकि, टीचर ने साजिश के तहत झूठे मामले में फंसाने की बात कही है।
पवन कुमार सिंह, रानीगंज (अररिया)
शराबबंदी वाले बिहार के अररिया जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सरकारी स्कूल के एक शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन पर स्कूल में शराब रखने का आरोप लगा है। यह वाकया रानीगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय शिवनगर डहरिया का है। वायरल वीडियो में गुरुजी कुर्सी पर बैठे हैं और उनके टेबल पर दारू का 'खंभा' यानी पूरी बोतल रखी हुई है। आसपास मौजूद लोग उनसे सवाल करते नजर आ रहे हैं। आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
यह घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। टेबल पर शराब के साथ शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसकी पुष्टि 'हिन्दुस्तान' नहीं करता है। इस घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया।
बताया जा रहा है कि विद्यालय में शराब मिलने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंच गए। उन्होंने शिक्षा के मंदिर में शराब मिलने को लेकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विद्यालय जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह की घटना बेहद शर्मनाक है और इससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है।
स्कूल से शिक्षक को ले गई पुलिस, बोतल जब्त
लोगों ने संबंधित शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम एवं रानीगंज थाना के पीएसआई अभिषेक कुमार दलबल के साथ स्कूल पहुंचे और शिक्षक के टेबल पर रखी शराब की बोतल जब्त कर ली। पुलिस शिक्षक को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर थाना ले गई।
शिक्षक बोले- मुझे फंसाया गया
इस वाकये के चलते स्कूल परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। वहीं हिरासत में लिए गए शिक्षक संजय कुमार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है।
टीचर ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से शराब की बोतल रखकर पूरे मामले को तूल दिया है। उन्होंने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
एफआईआर के बाद जेल गए शिक्षक
दूसरी ओर, रानीगंज थाना में इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जब्त शराब को कब्जे में लेकर मामले की हर पहलू से जांच की गई। पूछताछ के बाद शनिवार को आरोपी शिक्षक संजय कुमार को न्यायिक हिरासत में अररिया जेल भेज दिया गया।
डीईओ ने बीईओ से मांगी रिपोर्ट
घटना को लेकर शनिवार को रानीगंज थाना में दर्जनों शिक्षकों की मौजूदगी और गहमागहमी बनी रही। बीईओ गणेश कुमार ने बताया कि जिले के शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अररिया के डीईओ साहेब आलम ने बताया कि बीईओ से रिपोर्ट मांगी गई है। जांच की जाएगी। दोषी मिलने पर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।