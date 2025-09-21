Hindi NewsBihar Newsschool students auto collapsed with truck in chapra girl dead many injured
पीटीएम में शामिल होने आए छात्रों की ऑटो को ट्रक ने उड़ाया, छात्र-छात्रा समेत 3 की मौत
सभी बच्चे स्कूल में आयोजित पीटीएम में शामिल होने आए थे। इस घटना में ट्रक चालक की भी स्थिति चिंताजनक है। जख्मी छह बच्चों में चार को छपरा इलाज के लिए भेजा गया है जबकि दो पटना रेफर किए गए हैं।
Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, छपराSun, 21 Sep 2025 04:13 PM
बिहार में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। छपरा जिले में मकेर थाना क्षेत्र के मकेर बाजार के पास हुए इस हादसे में स्कूली छात्र और एक छात्रा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक निजी स्कूल के बच्चों को घर ले जा रहे ऑटो व ट्रक की टक्कर में रेवाघाट के मधवल के पास रविवार को एक छात्रा की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हादसे में छह छात्र जख्मी हो गए थे। सभी बच्चे स्कूल में आयोजित पीटीएम में शामिल होने आए थे।
इस घटना में ट्रक चालक की भी स्थिति चिंताजनक है। जख्मी छह बच्चों में चार को छपरा इलाज के लिए भेजा गया था जबकि दो छात्रों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया था। अब पीएमसीएच में इलाज करा रहे एक बच्चे की भी मौत हो गई है। इसके अलावा ऑटो चालक की भी मौत हो गई है। इस हादसे में अब तक छात्र-छात्रा और ऑटो चालक की मौत हो गई।
