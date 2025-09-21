पीटीएम में शामिल होने आए छात्रों की ऑटो को ट्रक ने उड़ाया, छात्र-छात्रा समेत 3 की मौत

बिहार में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। छपरा जिले में मकेर थाना क्षेत्र के मकेर बाजार के पास हुए इस हादसे में स्कूली छात्र और एक छात्रा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक निजी स्कूल के बच्चों को घर ले जा रहे ऑटो व ट्रक की टक्कर में रेवाघाट के मधवल के पास रविवार को एक छात्रा की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हादसे में छह छात्र जख्मी हो गए थे। सभी बच्चे स्कूल में आयोजित पीटीएम में शामिल होने आए थे।