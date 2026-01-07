Hindustan Hindi News
बिहार के दो जिलों में बढ़ीं स्कूल की छुट्टियां, शीतलहर के चलते 8वीं तक की पढ़ाई बंद

संक्षेप:

बिहार के दो जिलों में भयंकर ठंड और शीतलहर के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। इन जिलों में 8वीं तक के स्कूल फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थानों को भी इस आदेश के दायरे में लाया गया है।

Jan 07, 2026 03:50 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, किशनगंज/कटिहार
बिहार में पड़ रही अत्यधिक ठंड और शीतलहर से राहत फिलहाल नहीं मिल पाई है। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। सीमांचल क्षेत्र के दो जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। किशनगंज और कटिहार में 8वीं तक के स्कूल बंद करने की अवधि बढ़ गई है। इस संबंध में संबंधित जिलाधिकारियों ने आदेश जारी किए हैं। किशनगंज जिले में 9 जनवरी तो कटिहार में 10 जनवरी तक कक्षा 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अन्य जिलों में भी पाबंदी बढ़ने की संभावना है।

किशनगंज जिले में डीएम विशाल राज ने सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर अब 9 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले, 6 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं, 8वीं से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां 10 बजे से 3 बजे तक की जा सकती है। डीएम का यह आदेश सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियों पर लागू होगा। अन्य प्रशासनिक कार्य यथावत चलते रहेंगे।

साथ ही, प्री-बोर्ड, बोर्ड परीक्षा हेतु संचालित की जाने वालीं विशेष कक्षाओं का संचालन को इस आदेश से छूट दी गई है। प्रशासन का कहना है कि ठंड के कारण कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण विद्यालयों के छात्रों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है।

कटिहार में 10 जनवरी तक स्कूल बंद

वहीं, कटिहार जिले में लगातार गिरते तापमान और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 10 जनवरी तक रोक लगा दी है। यह आदेश 8 जनवरी से प्रभावी होगा।

