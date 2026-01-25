Hindustan Hindi News
पटना की नीट छात्रा के प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान, FSL रिपोर्ट में क्या है; DNA जांच की तैयारी

पटना की नीट छात्रा के प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान, FSL रिपोर्ट में क्या है; DNA जांच की तैयारी

संक्षेप:

शनिवार को यह अफवाह तेज रही कि छात्रा के कुछ कपड़े की जांच से पता चला है कि उसके साथ दरिंदगी हुई है। हालांकि एसआईटी की निगरानी कर रहे पटना केंद्रीय क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने बताया कि अभी तक उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली है।

Jan 25, 2026 09:02 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
जहानाबाद की नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में सीआईडी की फॉरेंसिक की टीम ने शनिवार को एसआईटी को जांच रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई है।घटना के प्रकाश में आने के बाद एफएसएल की टीम ने हॉस्टल से कपड़े समेत कई नमूने लिए थे। पिछले एक सप्ताह से एफएसएल लैब में नमूने की जांच चल रही थी। शुक्रवार की शाम को ही एफएसएल ने जांच पूरा कर लिया था तथा शनिवार को रिपोर्ट एसआईटी को सौंपी गई। ऐसा कहा जा रहा है कि एफएसएल की रिपोर्ट में भी छात्रा के साथ दरिंदगी होने की बात कही गई है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर एसआईटी ने इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

शनिवार को यह अफवाह तेज रही कि छात्रा के कुछ कपड़े की जांच से पता चला है कि उसके साथ दरिंदगी हुई है। हालांकि एसआईटी की निगरानी कर रहे पटना केंद्रीय क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने बताया कि अभी तक उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली है। रविवार को इस संबंध में एसआईटी से अद्यतन रिपोर्ट की जानकारी ली जाएगी। पीएमसीएच के मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा किया था कि छात्रा से दरिंदगी (यौन शोषण) से इनकार नहीं किया जा सकता है। इधर इस मामले में अभियुक्त और संदिग्धों की डीएनए जांच की भी तैयारी है।

उसके शरीर पर कई जगह जख्मों के निशान थे। निजी अंगों पर भी जख्म के निशान से दरिंदगी की आशंका जताई गई थी। इसके बाद एसआईटी ने इस रिपोर्ट को पटना एम्स को भेजा था ताकि घटना से संबंधित इस रिपोर्ट की पुष्ट और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त की जा सके।

एम्स की टीम ने एसआईटी से और कागजात मांगे

एसआईटी ने पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पटना एम्स को भेजा गया है, ताकि विशेषज्ञों की राय ली जा सके। नौ दिन बीत गए लेकिन अभी तक एम्स से रिपोर्ट से संबंधित कोई तथ्य एसआईटी को नहीं मिली है। पटना एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि कई ऐसे कागजात एसआईटी से मांगे गए हैं। उपलब्ध होने के बाद जांच कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। इधर एम्स के 10 विशेषज्ञों की टीम अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर रही है। अगले एक दो दिनों के अंदर एम्स के विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने की संभावना है। एसआईटी इसके बाद इस मामले को लेकर आधिकारिक बयान जारी कर सकती है।

डॉक्टर से पूछा-सिर में चोट कैसे लगी

मामले की जांच को शनिवार को एसआईटी राजेंद्र नगर स्थित निजी अस्पताल पहुंची। वहां के डॉक्टर और कर्मचारियों से दोबारा पूछताछ की। पुलिस जानना चाहती थी कि तबीयत खराब होने के बाद जब उसे अस्पताल लाया गया था, तो क्या पहले से ही सिर में चोट थी या अस्पताल में गिरने से हुई थी। एसआईटी को आशंका है कि अस्पताल में गेट के पास कहीं धक्का-मुक्की में उसे चोट तो नहीं लगी थी। इसलिए छह जनवरी के दिन के सीसीटीवी फुटेज जांच समिति ने देखा। एसआईटी ने अस्पताल के कर्मियों से कई दौर में यह पूछा कि छात्रा उपचार के लिए कब आई थी। उपचार के पहले क्या उसके सिर में चोट थी। उपचार के दौरान क्या क्या दवाएं दी गई। एसआईटी के साथ पटना एम्स के कुछ डॉक्टर भी मौजूद थे, जो कई बिंदुओं पर निजी अस्पताल के कर्मियों और डॉक्टरों से पूछताछ किए।

