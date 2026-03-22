बिहार में बच्चों का अनाज और पैसा डकार गए, पीएम पोषण योजना में खेल; 200 हेडमास्टरों को देना होगा जवाब
डीपीओ ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पत्र निर्गत होने के दो दिनों के अंदर संबंधित शिक्षक यह स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में ई-शिक्षाकोष से अधिक छात्र संख्या लाभान्वित सूची में दर्ज की गई। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो कार्रवाई होगी।
बिहार में स्कूली छात्रों के हक के अनाज को डकार जाने का मामला सामने आया है। इस गजब के खेल के उजागर होने के बाद करीब 200 हेडमास्टरों से जवाब मांगा गया है। दरअसल सीवान जिले में पीएम पोषण योजना के तहत सरकारी अनाज और राशि के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला सामने आया है। ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज वास्तविक नामांकन की तुलना में प्रपत्र क में अधिक छात्र संख्या दिखाकर वित्तीय अनियमितता की कोशिश की गई है।
इस गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता को देखते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने पीएम पोषण में जिले के सभी संबंधित प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों से दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। पोर्टल और प्रपत्र के आंकड़ों में बड़ा अंतर: विभागीय समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई विद्यालयों ने ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज छात्रों की वास्तविक संख्या से कहीं अधिक नामांकन प्रपत्र क में दिखाया है। विभाग का मानना है कि जानबूझकर संख्या बढ़ाकर दिखाना खाद्यान्न और सरकारी फंड के दुरुपयोग की मंशा को दर्शाता है। इसे वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में मानते हुए विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है।
दो दिनों में जवाब नहीं देने पर होगी कार्रवाई
डीपीओ ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पत्र निर्गत होने के दो दिनों के अंदर संबंधित शिक्षक यह स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में ई-शिक्षाकोष से अधिक छात्र संख्या लाभान्वित सूची में दर्ज की गई। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो संबंधित प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शत-प्रतिशत मिलान का निर्देश: इस मामले को लेकर सभी प्रखंड साधन सेवी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे एमआईएस और ई-शिक्षाकोष के आंकड़ों का शत-प्रतिशत मिलान सुनिश्चित करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में केवल पोर्टल पर दर्ज डेटा के आधार पर ही योजना का संचालन किया जाएगा।