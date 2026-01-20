Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSC ST students from Bihar will now be able to study abroad central government approved the scholarship proposal
बिहार के SC-ST छात्र विदेश जाकर पढ़ेंगे; केंद्र ने छात्रवृत्ति प्रस्ताव पर लगाई मुहर

बिहार के SC-ST छात्र विदेश जाकर पढ़ेंगे; केंद्र ने छात्रवृत्ति प्रस्ताव पर लगाई मुहर

संक्षेप:

बिहार के एससी-एसटी छात्र-छात्राओं को ओवरसीज योजना के तहत विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। इस प्रस्ताव पर दिल्ली में हुई बैठक के दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सहमति दी। इससे शिक्षा में समान अवसर और शैक्षणिक उत्थान को बढ़ावा मिलेगा।

Jan 20, 2026 08:48 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल की गई है। राज्य सरकार की ओवरसीज योजना के तहत विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले बिहार के एससी-एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और भारत सरकार के विभागीय सचिव के साथ बैठक की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिन पर केंद्र सरकार ने सहमति जताई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बैठक में मंत्री लखेंद्र पासवान ने नेशनल ओवरसीज स्कीम के तहत विदेश जाने वाले बिहार के SC-ST छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव रखा, जिसे केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने स्वीकार कर लिया। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाई का अवसर मिलेगा और उनके शैक्षणिक उत्थान को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, मंत्री ने बिहार में SC-ST छात्रों के लिए नए छात्रावासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से छात्रावास निर्माण के लिए प्रति छात्र 3.5 से 4 लाख रुपये की दर से राशि आवंटित करने की मांग की। प्रस्ताव के तहत 100 छात्रों के छात्रावास के लिए 4 करोड़ और 200 छात्रों के लिए 8 करोड़ रुपये की योजना रखी गई, जिसे केंद्रीय मंत्री ने सराहनीय पहल बताते हुए सहमति दी।

मंत्री लखेंद्र पासवान ने ‘प्रधानमंत्री अजेय योजना’ के तहत 40 प्रतिशत अथवा 500 एससी की आबादी से अधिक वाले गांवों के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के तहत 20 लाख रुपये प्रति ग्राम (गैप फिलिंग) राशि देने की बात कही। इस प्रस्ताव पर भी केंद्रीय मंत्री ने सहमति जताई है।