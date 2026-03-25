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LPG सिलेंडर का झंझट छोड़िए, बिहार में पीएनजी कनेक्शन लेना हो गया आसान; ऐसे करें मुफ्त आवेदन

Mar 25, 2026 04:32 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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एलपीजी गैस सिलेंडर लेने की जद्दोजहद में जुटे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब बिहार में पीएनजी कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। इसके लिए घर बैठे ही मुफ्त ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

LPG सिलेंडर का झंझट छोड़िए, बिहार में पीएनजी कनेक्शन लेना हो गया आसान; ऐसे करें मुफ्त आवेदन

PNG Connection Apply: अगर आपको घरेलू एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़े रहने से परेशानी हो रही है, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। अब बिहार में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन लेने की प्रक्रिया आसान हो गई है। लोग घर बैठे ही पीएनजी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मुफ्त है। एक तरफ जहां एलपीजी सिलेंडर के लिए सरकार ने टाइमलाइन तय की है, वहीं पीएनजी सप्लाई में किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है।

बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया कि राज्य में पीएनजी कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाया गया है। अब आम नागरिक ऑनलाइन माध्यम से घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें पारंपरिक गैस सिलेंडर पर निर्भरता से मुक्ति मिलेगी। साथ ही घर में निरंतर रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

इन जिलों में उपलब्ध है पीएनजी

राज्य सरकार के अनुसार, पटना जिले में GAIL , बांका जिले में HPCL, बेगूसराय जिले में THINK GAS,, गयाजी एवं नालंदा जिले में IOAGPL, दरभंगा, गोपालगंज, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान और सुपौल जिलों में BPCL तथा राज्य के अन्य जिलों में IOCL सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनी द्वारा घरेलू PNG गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। उपभोक्ता अपने जिले के संबंधित सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

विभाग का कहना है कि आवेदन के बाद उपभोक्ताओं को निर्धारित प्रारूप में पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों का सत्यापन के बाद उपभोक्ताओं को एक यूनिक बीपी (बिजनेस पार्टनर) नंबर जारी किया जाएगा, जो आगे की सभी सेवाओं एवं बिलिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक होगा।

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घरेलू पीएनजी कनेक्शन का क्या है शुल्क

पीएनजीए के लिए ऑनलाइन आवेदन मुफ्त है, लेकिन कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। विभाग के अनुसार, घरेलू PNG कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में 4500 रुपये की एकमुश्त राशि ली जाएगी। इसके अलावा, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 500 रुपये रिफंडेबल शुल्क जमा कर प्रतिदिन 1 रुपये के किराया शुल्क पर भी कनेक्शन दिया जा सकता है, इसे बाद में 4500 रुपये का पूर्ण डिपॉजिट में परिवर्तित किया जा सकता है।

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ऐसे लगता है पीएनजी कनेक्शन

इस प्रक्रिया के अगले चरण में तकनीकी सर्वेक्षण के जरिए कनेक्शन की व्यवहार्यता का आकलन किया जाता है। स्वीकृति मिलने के बाद एमडीपीई पाइपलाइन द्वारा बाहरी नेटवर्क का विस्तार किया जाता है। साथ ही जीआई/कॉपर पाइपिंग के माध्यम से गैस आपूर्ति उपभोक्ता के घर तक पहुंचाई जाती है। इसके साथ ही गैस मीटर, रेगुलेटर एवं पाइपिंग की फिटिंग, लीकेज परीक्षण एवं आवश्यक सुरक्षा जांच पूर्ण की जाती है।

घरेलू गैस कनेक्शन को चालू करने से पहले उपभोक्ता के मौजूदा एलपीजी स्टोव को PNG उपयोग हेतु उपयुक्त बनाया जाता है। सभी सुरक्षा मानकों के अनुरूप जांच के बाद गैस सप्लाई चालू कर दी जाती है। पीएनजी कनेक्शन में उपभोक्ता के रसोई तक सीधे पाइप के जरिए गैस पहुंचाई जाती है। उपभोक्ता गैस का जितना उपभोग करते हैं, उस हिसाब से उनका बिल बनता है।

उपभोक्ता अपने जिले में कार्यरत संबंधित सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनी से संपर्क कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली में कहा कि घरेलू पीएनजी भारत सरकार की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है। पीएनजी की 100 फीसदी सप्लाई दी जा रही है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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