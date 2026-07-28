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बिहार के सभी स्कूलों में शनिवार को हाफ-डे, टिफिन ब्रेक के बाद बच्चों की छुट्टी; सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में शनिवार को आधा दिन ही स्कूल चलेंगे। टिफिन ब्रेक के बाद छात्र-छात्राओं की छुट्टी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि शनिवार को स्कूलों में हाफ-डे होगा। यह नियम सभी स्कूलों में लागू होगा।

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बिहार के स्कूलों में शनिवार को हाफ-डे, मुंगेर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ऐलान

बिहार के सभी स्कूलों में अब सेटरडे को हाफ-डे रहेगा। स्कूलों में शनिवार को पूरे दिन पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि आधा दिन ही विद्यालय चलेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लोगों के द्वारा यह मांग की जा रही थी। बिहार विधान मंडल के मॉनसून सत्र में भी यह मुद्दा उठा। उसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उन्होंने इस ओर कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के तहत यह फैसला लिया गया है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुंगेर जिले के असरगंज में राजकीय डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार के सभी स्कूलों में शनिवार को हाफ-डे करने की घोषणा की। अब राज्य के सभी स्कूल शनिवार को आधा दिन ही चलेंगे। टिफिन ब्रेक के बाद बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी। सीएम की इस घोषणा के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने खुशी में ताली बजाकर उनका स्वागत किया।

बीएड कॉलेजों में भी खुलेंगे डिग्री कॉलेज

सम्राट ने कहा कि उनकी सरकार ने बिहार के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। राज्य में 211 डिग्री कॉलेज खोले जा चुके हैं। आज असरगंज में 212 वां डिग्री कॉलेज खोल गया। उन्होंने ऐलान किया कि अब बिहार के सभी बीएड कॉलेजों में भी डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।

मुंगेर में सम्राट चौधरी

मॉडल स्कूलों का दायरा बढ़ेगा

सीएम ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने मॉडल स्कूल की कल्पना की है। सरस्वती विद्या निकेतन बन रहे हैं। 551 जगहों पर इसकी शुरुआत हुई। आज 10 और जगहों पर ऐसे स्कूल खुल गए। इनकी संख्या बढ़कर 561 हो गई है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा।

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पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा- सीएम

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए उनके गांव में ही सारी सुविधा विकसित की जा रही है। बच्चों को खेल से जोड़ने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। जगह-जगह खेल मैदान और आधुनिक स्पोर्ट्स सुविधाएं विकसित करने पर काम हो रहा है।

गृह जिले के दौरे पर सम्राट चौधरी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को अपने गृह जिले मुंगेर के दौरे पर रहे। दोपहर 1:35 बजे वह हेलिकॉप्टर से तारापुर के लौना पहुंचे। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। यहां सीएम ने सरस्वती विद्या निकेतन लौना से 10 मॉडल विद्यालयों का रिमोट के जरिए उद्घाटन किया। उन्होंने क्लासरूम में जाकर शिक्षकों से अध्यापन के तरीकों की जानकारी ली और बच्चों से पढ़ाई पर बात की। छात्रों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का भी उन्होंने अवलोकन किया।

मुंगेर में सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी दोपहर 2:20 बजे सड़क मार्ग से हरपुर थाना पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां थाने के नए भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने थानाध्यक्ष कक्ष, हाजत और भवन के अन्य कमरों का बारीकी से निरीक्षण किया। यहां से वे असरगंज के लिए रवाना हो गए।

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​कार्यक्रम के अंतिम चरण में सीएम ने असरगंज में राजकीय डिग्री महाविद्यालय में पठन-पाठन का औपचारिक शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ जनसंवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और विकास कार्यों पर चर्चा की।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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