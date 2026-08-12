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सेटेलाइट टाउनशिप की जमीन से रोक हटी, 4 शहरों में सीबीजी प्लांट, 300 डिग्री कॉलेज; सम्राट कैबिनेट के 10 फैसले

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार सरकार ने राज्य में सभी प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप की जमीन की खरीद बिक्री से रोक हटा दी है। 4 शहरों में सीबीजी प्लांट खोले जाएंगे। साथ ही बीएड कॉलेजों को डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट किया जाएगा। इससे बिहार में 300 नए डिग्री कॉलेज उपलब्ध हो जाएंगे। सम्राट कैबिनेट की बैठक में 10 फैसले लिए गए।

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई (File Photo by Santosh Kumar/ Hindustan Times)

बिहार के सभी ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप की जमीन की खरीद और बिक्री से रोक हटा दी गई है। 300 बीएड कॉलेजों को डिग्री कॉलेजों में बदला जाएगा। मुजफ्फरपुर समेत 4 शहरों में कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के प्लांट लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। राज्य के निजी आईटीआई कॉलेजों में अब 50 प्रतिशत सीटों पर एडमिशन प्रतियोगी परीक्षा के जरिए होंगे।

बिहार कैबिनेट की बैठक में कुशल युवा कार्यक्रम को अगले पांच साल के लिए विस्तार देने का फैसला लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना पर कुल 430 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

एआई समेत आधुनिक सेवाओं की ट्रेनिंग मिलेगी

कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल क्षेत्र में नई तकनीकों के आगमन को देखते हुए प्रशिक्षण का स्वरूप बदला जाएगा। युवाओं को सोलर, ड्रोन तकनीक, नेटवर्किंग, होम नर्सिंग, मल्टी-स्किल्ड लैब तकनीशियन, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ब्यूटी एवं वेलनेस, वेब इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, टैली, भाषा और उद्यमिता जैसे रोजगारपरक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

हर साल 2.57 लाख युवाओं को प्रशिक्षण

सरकार के अनुसार कार्यक्रम के तहत 6,436 प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन से प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इन केंद्रों में हर साल करीब 2.57 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त युवा नौकरी पाने के साथ ही अपना उद्यम शुरू कर दूसरे लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम होंगे।

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4 शहरों में लगेंगे सीबीजी प्लांट

गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट (सीबीजी) लगाए जाएंगे। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), गैस अथॉरिटी ऑफ इडिया लिमिटेड (गेल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) को संबंधित नगर निकायों में 10 एकड़ जमीन 25 सालों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है।

पीएम सूर्य घर योजना के लिए 1000 करोड़ की स्वीकृति

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को केंद्रीय सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए एक साल में 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट या अधिकतम 20 हजार रुपये प्रति उपभोक्ता वित्तीय सहायता दी जाती है। यह केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी से अलग है।

बिजली विभाग में 221 पदों का सृजन

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अधीन ग्रिड उपकेंद्र कार्यालय और पूर्व निर्धारित यार्डस्टीक के तहत जीटीओ- विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता, कनीय विद्युत अभियंता, प्रधान अग्रजन, अग्रजन, तकनीकी कोटि- 1, 2, 3 के कुल 221 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

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निजी आईटीआई में 50 प्रतिशत सीटें एग्जाम से भरी जाएंगी

बिहार कैबिनेट ने राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआई) की नामांकन प्रक्रिया में भी बदलाव को मंजूरी दी है। अब निजी आईटीआई की कुल स्वीकृत सीटों में से 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना के माध्यम से किया जाएगा। इससे आईटीआई में नामांकन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

संजय कुमार को एक साल का सेवा विस्तार

सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव और बिपार्ड के महानिदेशक संजय कुमार को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है। 31 जुलाई 2026 को उनका रिटायरमेंट होना है।

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बिहार के निजी बीएड कॉलेज अब बनेंगे डिग्री कॉलेज

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बिहार में संचालित एकल निजी बीएड संस्थानों को अब बहुविषयक डिग्री महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इस फैसले के बाद एनसीटीई से मान्यता प्राप्त निजी शिक्षक शिक्षा संस्थानों में बीएड के साथ कला, विज्ञान, वाणिज्य सहित अन्य विषयों के स्नातक पाठ्यक्रम भी शुरू किए जा सकेंगे। इसके अलावा कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के संचालन का भी रास्ता खुलेगा। नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), एनसीटीई और राज्य सरकार के निर्धारित मानकों तथा आवश्यक स्वीकृतियों का पालन करना होगा।

सरकार का मानना है कि इस पहल से विद्यार्थियों को अपने जिले या आसपास के क्षेत्रों में ही उच्च शिक्षा के अधिक विकल्प मिलेंगे। इससे उच्च शिक्षा तक विद्यार्थियों की पहुंच आसान होगी। साथ ही राज्य में उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

डिग्री कॉलेजों के विकास से एक ही संस्थान में अलग-अलग विषयों की पढ़ाई का अवसर मिलने की उम्मीद है। इससे विद्यार्थियों को अपनी रुचि और रोजगार की संभावनाओं के अनुसार विषय चुनने में सुविधा होगी।

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सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री से रोक हटी

ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। इन क्षेत्रों में विकास योजना के अंतिम प्रकाशन के बाद जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक अब हट गई है। इसके लिए 29 जुलाई 2026 को जारी संकल्प ज्ञापांक-7920 को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

सरकार के इस फैसले का सीधा असर उन जमीन मालिकों और खरीदारों पर पड़ेगा, जिनकी जमीन अधिसूचित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट शहरों के क्षेत्र में आती है। विकास योजना के अंतिम रूप से प्रकाशित होने के बाद वे निर्धारित नियमों के तहत अपनी जमीन का क्रय-विक्रय या हस्तांतरण कर सकेंगे। इससे लंबे समय से जमीन के लेन-देन पर लगी पाबंदी समाप्त हो जाएगी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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