11 शहरों में सेटेलाइट सिटी, बिहार बनेगा टेक हब; नीतीश कैबिनेट में 3 समितियों को मंजूरी

संक्षेप:

नीतीश कैबिनेट में मंगलवार को बिहार को टेब हब बनाने और 11 शहरों में सैटेलाइट सिटी बनाने के लिए 3 समितियों के गठन को मंजूरी मिल गई है। डिफेंस कॉरिडर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी शामिल हैं।

Tue, 25 Nov 2025 10:13 PMsandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
न्यू एज इकोनॉमी एवं टेक्नोलॉजी आधारित वैश्विक केंद्र के रूप में बिहार स्थापित होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत तीन अलग-अलग शीर्ष समितियों के गठन को मंजूरी दी गई है, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्ययोजना निर्माण एवं उसके सतत अनुश्रवण का कार्य करेंगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 9 प्रमंडलीय मुख्यालय और सीतामढ़ी व सोनपुर में सेटेलाइट शहर को विकसित करने की योजना है।

ये तीन समितियां बनेंगी

टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं इंडस्ट्रियल इनोवेशन की समिति

मंत्रिपरिषद ने डिफेंस कॉरिडर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी एवं फिनटेक सिटी की स्थापना के लिए कार्ययोजना तैयार करने तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन के सतत अनुश्रवण को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसमें राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह समिति बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने की दिशा में महत्वूपर्ण भूमिका निभाएगी।

बिहार को वैश्विक बैक एंड हब एवं ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में विकसित करने की समिति

न्यू एज इकोनॉमी के अंतर्गत पांच वर्षों में बिहार को वैश्विक बैक एंड हब एवं ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में स्थापित करने के लिए रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन के नियमित अनुश्रवण हेतु शीर्ष समिति गठन के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी।

स्टार्टअप एवं रोजगारोन्मुखी न्यू एज इकोनॉमी गतिविधियों के विस्तार की समिति

राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं एवं उद्यमियों को स्टार्टअप एवं अन्य न्यू एज इकोनॉमी आधारित रोजगारोन्मुखी गतिविधियों में व्यापक अवसर प्रदान करने, उन्हें प्रोत्साहित करने एवं उनकी सतत अनुश्रवण के लिए कार्ययोजना निर्माण को तीसरी शीर्ष समिति के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। यह पहल राज्य में नवाचार, उद्यमशीलता एवं रोजगार सृजन को नई गति देगी।