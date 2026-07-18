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ससुर और बहू के अफेयर में परिवार खत्म! पति ने जहर देकर बीवी को मारा, बाप-बेटे फंदे से लटके मिले

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, नालंदा
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नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र में शनिवार को ससुर और बहू के अवैध संबंध का पता चलने के बाद पूरा परिवार बिखर गया। पति ने पत्नी को जहर देकर मार डाला और खुद भी जहर खा लिया। उसके पिता और भाई भी फंदे से लटक गए। दो लोगों की मौत हो चुकी है, बाकी दो की हालत नाजुक है।

ससुर और बहू के अफेयर में परिवार खत्म! पति ने जहर देकर बीवी को मारा, बाप-बेटे फंदे से लटके मिले

बिहार के नालंदा जिले से ससुर-बहू के लव अफेयर में पूरे परिवार के बिखरने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पति ने पहले अपनी पत्नी को जहर देकर मार दिया, जबकि खुद भी जहर खा लिया। इसके बाद उसके पिता और भाई भी फंदे से लटके मिले। इस घटना में ससुर और बहू की मौत हो गई, जबकि दोनों भाई का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। घटना चंडी थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव की बताई जा रही है।

मृतकों की पहचान विशुनपुर निवासी 62 वर्षीय दिलचंद्र तांती और 30 वर्षीय बहू गौरी देवी के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दिलचंद्र का अपनी बहू गौरी से अफेयर चल रहा था।

जब यह बात गौरी के पति पुरुषोत्तम कुमार को पता चली, तो उसका अपने पिता दिलचंद्र से झगड़ा हो गया। इसके बाद गुस्से में पुरुषोत्तम ने अपनी बीवी गौरी को जहर खिला दिया और फिर खुद भी खा लिया।

बेटे-बहू के जहर खाने के बाद पिता फंदे से लटके

बेटे और बहू को इस हालत में देखने के बाद पिता (ससुर) दिलचंद्र ने भी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दिलचंद्र का दूसरा बेटा रंजीत कुमार भी उनके साथ फंदे पर लटका मिला।

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परिवार के बाकी सदस्य खेत में काम कर रहे थे

जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार दोपहर को हुई। उस समय घर के अन्य सदस्य खेत में काम कर रहे थे। बच्चों ने दौड़कर परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया।

आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से चारों लोगों को चंडी रेफरल अस्पताल ले जाया गया। वहां ड्यूटी में तैनात डॉक्टर ने ससुर और बहू को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों भाइयों पुरुषोत्तम एवं रंजीत को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया।

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पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ मॉडल अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

चंडी थानाध्यक्ष ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि ससुर और बहू की मौत हुई है, जबकि इलाजरत दोनों भाइयों की हालत चिंताजनक है।

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पूछताछ में ससुर और बहू के अफेयर की बात आई सामने

हिलसा डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने भी घटना का जायजा लिया और ग्रामीणों से पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर उन्होंने कहा कि यह पूरी घटना ससुर और बहू के अवैध संबंध से जुड़ी है। इसी बात को लेकर बेटे का अपने पिता से विवाद हुआ था।

पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। अन्य एंगल को भी खंगाला जा रहा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। सभी लोग इससे हैरान हैं।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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