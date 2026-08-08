Sasaram News: नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें युवा : डीएम
Sasaram News: सासाराम में मेरा युवा भारत द्वारा नशा मुक्त युवा-विकसित भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की और सकारात्मक गतिविधियों में अपनी ऊर्जा लगाने का सुझाव दिया।
Sasaram News: सासाराम, नगर संवाददाता। मेरा युवा भारत रोहतास की ओर से शनिवार को एसपी जैन कॉलेज ऑडिटोरियम में नशा मुक्त युवा-विकसित भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डीएम दीपक कुमार मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि युवा अपनी ऊर्जा का उपयोग शिक्षा, कौशल विकास, खेल, रोजगार, सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण जैसे सकारात्मक कार्यों में करें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।