Sasaram News: असामाजिक तत्वों ने युवक पर किया जानलेवा हमला
Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। 10 अज्ञात युवकों के साथ उसके घर में घुस आया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घा
Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के तार बंगला में असामाजिक तत्वों ने एक युवक के घर में घुसकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर घायल युवक ने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।
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