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Sasaram News: संपत्ति विवाद में भाई की हत्या की साजिश रच रहा युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: राजपुर के घोरडीही गांव में संपत्ति बंटवारे के विवाद के चलते एक युवक को अपने बड़े भाई की हत्या की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।

Sasaram News: संपत्ति विवाद में भाई की हत्या की साजिश रच रहा युवक गिरफ्तार

Sasaram News: राजपुर, एक संवाददाता। बघैला पुलिस ने घोरडीही गांव में संपत्ति बंटवारे के विवाद को लेकर अपने बड़े भाई की हत्या की कथित साजिश रच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।

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