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Sasaram News: शिक्षक की भूमिका सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं, व्यक्तित्व निर्माण में भी अहम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बिक्रमगंज स्थित द डिवाइन पब्लिक स्कूल में शिक्षकों के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। चेयरमैन अखिलेश कुमार ने कहा कि शिक्षकों की भूमिका केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में भी महत्वपूर्ण है।

Sasaram News: शिक्षक की भूमिका सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं, व्यक्तित्व निर्माण में भी अहम

Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। अनुमंडल क्षेत्र के द डिवाइन पब्लिक स्कूल धावा के प्रांगण में शनिवार को विद्यार्थियों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए चेयरमैन अखिलेश कुमार ने कहा कि शिक्षक की भूमिका केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है।

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