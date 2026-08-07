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Sasaram News: कजरी, झूमर और ठुमर से गूंज रहे बधार, गीतों संग परवान पर धनरोपनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सावन की फुहार में महिलाओं के लोकगीतों से खेतों में छाई रौनकर राधा-कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का जीवंत चित्रण सुनने को मिल रहा है। महिलाएं समूह में गीत गाती हैं, जिसमें एक महिला मु

Sasaram News: कजरी, झूमर और ठुमर से गूंज रहे बधार, गीतों संग परवान पर धनरोपनी

Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। जिले में धान रोपनी का कार्य पूरे जोर-शोर से चल रहा है। सावन की रिमझिम फुहार और हरियाली के बीच खेतों में काम कर रहीं महिलाएं कजरी, झूमर और ठुमर गाकर माहौल को संगीतमय बना रही हैं। हंसी-ठिठोली, ताने और ठहाकों के बीच गूंजते लोकगीतों से बधार गुलजार हो उठे हैं। राहगीर भी इन गीतों को सुनने के लिए खेतों के किनारे ठहर जा रहे हैं।

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