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Sasaram News: विवाहित प्रपौत्री हुई गायब, दादा ने दर्ज कराई एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: करगहर,एक संवाददाता।र एफआईआर दर्ज कराई गई। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और विवाहिता व बच्ची

Sasaram News: विवाहित प्रपौत्री हुई गायब, दादा ने दर्ज कराई एफआईआर

Sasaram News: करगहर,एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के खरहरी गांव में मायके आई एक विवाहिता अपनी पांच वर्षीय बच्ची के साथ परिवार को बिना बताए अचानक गायब हो गई। मामले को लेकर विवाहिता के दादा ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। घटना के संबंध में खरहरी निवासी गंगासागर यादव ने बताया कि उनकी प्रपौत्री रिया की शादी कोचस थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। ससुराल में पारिवारिक विवाद के कारण वह कुछ समय से मायके में रह रही थी। बुधवार को वह अपने परिवार के सदस्यों को बिना जानकारी दिए अपनी पांच वर्षीय बेटी के साथ घर से निकल गई। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।

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बाद में जानकारी मिली कि वह अपने ससुराल भी नहीं पहुंची है। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई और एफआईआर दर्ज कराई गई। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और विवाहिता व बच्ची की तलाश के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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