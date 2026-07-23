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Sasaram News: पाइप लाइन निर्माण को लेकर 24 जुलाई को बिजली रहेगी बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता।हर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए 1000 मिमी एमएस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। यह कार्य सासाराम शहर के पुरानी

Sasaram News: पाइप लाइन निर्माण को लेकर 24 जुलाई को बिजली रहेगी बाधित

Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पाइपलाइन निर्माण कार्य के कारण 24 जुलाई को सुबह पांच बजे से सात बजे तक संबंधित क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सिंचाई प्रमंडल डेहरी द्वारा सोन नदी के सतही जल से डेहरी, औरंगाबाद और सासाराम शहर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए 1000 मिमी एमएस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। यह कार्य सासाराम शहर के पुरानी जीटी रोड स्थित फल मंडी और रूंगटा ब्रदर्स के समीप विद्युत लाइन के नीचे किया जाना है।

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