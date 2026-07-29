Sasaram News: 200 बीघा कृषि भूमि के जलमग्न होने की सूचना पर किया निरीक्षण
Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता। समझा जा सकता है। किसानों के हितों की रक्षा और जनसमस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। बताया कि बां
Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता। करमैनी गांव में पिछले 20 वर्षों से चली आ रही जलजमाव की समस्या को लेकर बुधवार को दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खेतों का निरीक्षण किया। बारिश शुरू होते ही करीब 200 बीघा कृषि भूमि के जलमग्न होने की सूचना पर विधायक मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्याएं सुनीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।