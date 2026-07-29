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Sasaram News: 200 बीघा कृषि भूमि के जलमग्न होने की सूचना पर किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता। समझा जा सकता है। किसानों के हितों की रक्षा और जनसमस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। बताया कि बां

Sasaram News: 200 बीघा कृषि भूमि के जलमग्न होने की सूचना पर किया निरीक्षण

Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता। करमैनी गांव में पिछले 20 वर्षों से चली आ रही जलजमाव की समस्या को लेकर बुधवार को दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खेतों का निरीक्षण किया। बारिश शुरू होते ही करीब 200 बीघा कृषि भूमि के जलमग्न होने की सूचना पर विधायक मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्याएं सुनीं।

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