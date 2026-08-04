Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sasaram News: बांकीपुर जीत पर जनसुराजियों ने निकाला विजय जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

Sasaram News: डेहरी में जन सुराज के प्रशांत किशोर की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत पर कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विजय जुलूस निकाला। जुलूस थाना चौक से अकोढ़ीगोला तक पहुंचा, जिसमें आमलोग भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने जीत को बिहार की नई राजनीति का प्रतीक माना और शिक्षा, रोजगार और विकास के लिए जनता का संदेश बताया।

Sasaram News: बांकीपुर जीत पर जनसुराजियों ने निकाला विजय जुलूस

Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जीत पर मंगलवार शाम डेहरी में कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। जुलूस थाना चौक से शुरू होकर अंबेडकर चौक, चूना भट्ठा, डालमियानगर, एकता चौक होते हुए अकोढ़ीगोला पहुंचकर समाप्त हुआ। जुलूस में बड़ी संख्या में जनसुराज कार्यकर्ताओं के साथ आमलोग भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने जीत को बिहार की नई राजनीति, पारदर्शिता, शिक्षा, रोजगार और विकास के पक्ष में जनता का संदेश बताया। इस दौरान बांकीपुर तो झांकी है, पूरा बिहार बाकी है जैसे नारे लगाए गए। कार्यक्रम में जिला मुख्य प्रवक्ता आरके सिंह, विजय शंकर तिवारी, महिला प्रवक्ता रतना सिन्हा, नगर प्रबंधक तुलसी प्रसाद, प्रदीप कुमार आदि उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Siwan News जीरादेई में में प्रशांत की जीत का जश्न
ये भी पढ़ें:Sasaram News: प्रशांत किशोर की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न
ये भी पढ़ें:Siwan News बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज कई जीत पर दरौंदा में उड़े गुलाल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sasaram Latest News Prashant Kishor Sasaram News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।