Sasaram News: प्रशांत किशोर की जीत पर जन सुराज कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न
Sasaram News: पोस्टऑफिस चौक पर बांटी मिठाइयां, फोड़े पटाखे व लगाया अबीर-गुलाल कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एकत्र होकर जीत की खुशी साझा की। पोस्ट ऑफिस चौक पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे
Sasaram News: सासाराम, नगर संवाददाता। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जीत पर सोमवार को रोहतास जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ विजय उत्सव मनाया। जन सुराज पार्टी के तत्वावधान में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं नगर क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य समारोह सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौक पर हुआ, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एकत्र होकर जीत की खुशी साझा की।
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