Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sasaram News: दो टेम्पो की आमने-सामने की टक्कर में दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

Sasaram News: शिवसागर, एक संवाददाता।स मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। थानाध्यक्ष रिते

Sasaram News: दो टेम्पो की आमने-सामने की टक्कर में दो घायल

Sasaram News: शिवसागर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर घोरघट पेट्रोल पंप के समीप शुक्रवार दोपहर दो टेम्पो की आमने-सामने टक्कर में दो लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो से घायलों को बाहर निकाला और इसकी सूचना एनएचएआई एम्बुलेंस को दी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sasaram Latest News Sasaram News Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।