Sasaram News: दो टेम्पो की आमने-सामने की टक्कर में दो घायल
Sasaram News: शिवसागर, एक संवाददाता।स मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। थानाध्यक्ष रिते
Sasaram News: शिवसागर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर घोरघट पेट्रोल पंप के समीप शुक्रवार दोपहर दो टेम्पो की आमने-सामने टक्कर में दो लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो से घायलों को बाहर निकाला और इसकी सूचना एनएचएआई एम्बुलेंस को दी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया।
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