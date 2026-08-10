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Sasaram News: भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के नारों से गूंजा शहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: चेनारी, एक संवाददाता। विधानसभा के पूर्व विधायक व भाजपा नेता ललन पासवान ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक

Sasaram News: भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के नारों से गूंजा शहर

Sasaram News: चेनारी, एक संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से सोमवार को शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने भाग लिया। यात्रा के दौरान कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर पूरे नगर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए देशभक्ति का संदेश देते नजर आए। कार्यक्रम के तहत करीब 100 मीटर लंबे तिरंगे को लेकर कार्यकर्ताओं ने नगर में यात्रा निकाली। भाजपा नगर अध्यक्ष भागवत जायसवाल के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए निर्धारित स्थल पर पहुंची। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारे लगाए गए।

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