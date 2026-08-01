Sasaram News: बिक्रमगंज बार एसोसिएशन में अधिवक्ता के निधन पर दी श्रद्धांजलि
Sasaram News: बिक्रमगंज में न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। शोकसभा का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। उपाध्यक्ष सुशील सिंह ने शोकसभा की अध्यक्षता की।
Sasaram News: बिक्रमगंज। बार एसोसिएशन, बिक्रमगंज के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संस्थापक सदस्य जितेंद्र सिंह के लंबी बीमारी के बाद निधन पर शनिवार को कोअर् परिसर में शोकसभा आयोजित की गई। अधिवक्ताओं ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। शोकसभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष सुशील सिंह ने की। इस दौरान न्यायिक पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने जितेंद्र सिंह के योगदान को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी।
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