Sasaram News: दुर्गा मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले रघुनाथ सिंह को श्रद्धांजलि
Sasaram News: नोखा, एक संवाददाता।म दुर्गा मंदिर परिसर में शोकसभा आयोजित की गई। मंदिर कमिटी अध्यक्ष अनुराग सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सभा
Sasaram News: नोखा, एक संवाददाता। पश्चिम पट्टी दुर्गा मंदिर निर्माण में अहम योगदान देने वाले नोखा गढ़ निवासी रघुनाथ सिंह उर्फ चाचा जी के निधन पर मंगलवार शाम दुर्गा मंदिर परिसर में शोकसभा आयोजित की गई। मंदिर कमिटी अध्यक्ष अनुराग सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सभा में सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने मंदिर निर्माण में उनके योगदान को याद करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। इस अवसर पर हरख नारायण सिंह, परशुराम सर, कामेश्वर सिंह, सुनील कुमार, शिवजी चौबे, मुन्ना पांडेय, विकास सिंह, राकेश सिंह, संजय साह, अनिल त्रिपाठी, मुन्ना कुमार, संजय चंद्रवंशी, जितेंद्र सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
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