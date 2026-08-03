Sasaram News: कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार को जिला प्रशासन ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। 28 जून 1975 को गया जिले के शेरघाटी में हुआ था। उन्होंने वर्ष 2014 में नगर पंचायत दाउदनगर औरंगाबाद में कार्य
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। नगर परिषद डेहरी के कार्यपालक पदाधिकारी स्व. विमल कुमार के असामयिक निधन पर जिला प्रशासन की ओर से शोकसभा आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने कहा कि स्व. विमल कुमार एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, दक्ष एवं समर्पित लोकसेवक थे, जिन्होंने अपने पूरे सेवाकाल में जनहित और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ किया।
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