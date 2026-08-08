Sasaram News: अभिनव कला संगम ने दिवंगत ईओ को दी श्रद्धांजलि
Sasaram News: डेहरी में दिवंगत कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए अभिनव कला संगम द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनकी आत्मा के लिए मौन रखा। विमल कुमार को कुशल प्रशासक और सामाजिक कार्यकर्ताओं में अच्छी भूमिका निभाने के लिए याद किया गया।
Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के दिवंगत कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए अभिनव कला संगम की ओर से शुक्रवार देर शाम पाली रोड स्थित रघुकुल निवास में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। संस्था अध्यक्ष कौशलेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने स्व. विमल कुमार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा। संस्था के संस्थापक रमेश चंद्र गुप्ता उर्फ काका भैया, रामकृष्ण शर्मा, जीवन प्रकाश और स्वयं प्रकाश मिश्रा ने कहा कि विमल कुमार कुशल प्रशासक होने के साथ सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे।
संस्था के निदेशक कमलेश कुमार ने कहा कि विमल कुमार की साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा। मौके पर आशुतोष कुमार दीपक, सिमल सिंह, प्रो. रणधीर सिन्हा, शिवजी गुप्ता, ओमजी यादव, संजय यादव, इंद्र कुमार बाघा, मुकुल मणि, विशाल सिंह, विनय कुशवाहा, आलोक मिश्रा, मनोज गुप्ता, उर्मिला देवी, संजय नीलू, बैजू गुप्ता, संजय गुप्ता, शंभू गुप्ता, अरुण कुमार आदि थे।
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