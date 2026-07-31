Sasaram News: पूर्व सचिव की प्रथम पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि
Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता।मेशा याद रखा जाएगा तथा उनके सपनों को साकार करने का प्रयास किया जाएगा। संयोजक आशुतोष श्रीवास्तव दीपक
Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। अभिनव कला संगम के पूर्व सचिव एवं रंगकर्मी स्व. विनय मिश्रा उर्फ बबलू की प्रथम पुण्यतिथि पर शुक्रवार को पाली रोड स्थित रघुकुल निवास में संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
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