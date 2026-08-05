Sasaram News: ईओ के निधन पर शोक सभा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग
Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता। मांग की। वक्ताओं ने कहा कि एक जनसेवक पर इस तरह का हमला पूरे नगर निकाय परिवार के लिए चिंता का विषय है। न
Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता। डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के निधन पर बुधवार को दिनारा नगर पंचायत भवन में शोक सभा आयोजित की गई। इस दौरान दिवंगत ईओ के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। वक्ताओं ने घटना को बेहद दुखद और चिंताजनक बताते हुए कहा कि लोकसेवकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि एक जनसेवक पर इस तरह का हमला पूरे नगर निकाय परिवार के लिए चिंता का विषय है।
नगर पंचायत परिवार इस दुख की घड़ी में दिवंगत के परिजनों के साथ खड़ा है। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य पार्षद किरण देवी, उप मुख्य पार्षद विवेकानंद पाण्डेय, सभी वार्ड पार्षद, नगर पंचायत कर्मी आदि उपस्थित थे।
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