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Sasaram News: एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विद्यालय परिसर में पौधारोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: नोखा, एक संवाददाता। न पर्यावरण संरक्षण के साथ भावनात्मक जुड़ाव का संदेश भी देता है। पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं और इनकी सुरक्षा क

Sasaram News: एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विद्यालय परिसर में पौधारोपण

Sasaram News: नोखा, एक संवाददाता। शारदा मध्य विद्यालय परसिया पड़वा में सोमवार को यूको क्लब के तत्वावधान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में शिक्षकों और छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और पेड़ों के महत्व के प्रति जागरूक किया गया।

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