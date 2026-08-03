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Sasaram News: मिलना भी जरूरी था का ट्रेलर लॉन्च, पांच को आएगा पहला एपिसोड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: (युवा पेज)ज में मुख्य भूमिका मनोज कुमार यादव निभा रहे हैं। उनके साथ अपर्णा, पूजा, शिवान्या श्रीवास्तव, रौशन आर्या और

Sasaram News: मिलना भी जरूरी था का ट्रेलर लॉन्च, पांच को आएगा पहला एपिसोड

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के बुद्धा होटल में सोमवार को बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज मिलना भी जरूरी था का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर शहर के कलाकारों के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीरीज के निर्माता अन्नू एस यादव, सह-निर्माता आलोक कुमार तथा लेखक एवं निर्देशक अनिल कुमार पांडेय ने इसकी जानकारी साझा की। वेब सीरीज में मुख्य भूमिका मनोज कुमार यादव निभा रहे हैं। उनके साथ अपर्णा, पूजा, शिवान्या श्रीवास्तव, रौशन आर्या और आमेत कुमार विमल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे।

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