Sasaram News: सावन का झूला बना मौत का फंदा, 13 वर्षीय छात्रा की दर्दनाक मौत
Sasaram News: (पेज तीन)ब तक परिजन उसे नीचे उतारते, उसकी मौत हो चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे से परिवार में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के डालमियानगर थाना क्षेत्र में सावन के महीने में झूला झूलना 13 वर्षीय छात्रा के लिए जानलेवा साबित हुआ। घर के समीप पेड़ पर बंधे झूले पर खेलते समय संतुलन बिगड़ने से रस्सी उसकी गर्दन में फंस गई और वह फांसी की तरह लटक गई। जब तक परिजन उसे नीचे उतारते, उसकी मौत हो चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे से परिवार में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
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