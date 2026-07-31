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Sasaram News: ब्रेकर पर उछल बाइक सवार महिला की गिरने से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: (पेज तीन)त होकर बाइक से गिर पड़ीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मद

Sasaram News: ब्रेकर पर उछल बाइक सवार महिला की गिरने से मौत

Sasaram News: अकोढ़ीगोला, एक संवाददाता। करकटपुर पेट्रोल पंप के समीप ब्रिकेर के पास गुरुवार की देर शाम सड़क हादसे में बाइक से गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान बांक गांव निवासी स्वर्गीय संजय सिंह की 32 वर्षीय पत्नी रेखा देवी के रूप में हुई है।

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