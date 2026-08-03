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Sasaram News: सेंटरिंग खोलने के दौरान 440 वोल्ट करंट की चपेट में आए मिस्त्री, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: गोडारी में निर्माणाधीन मकान पर हुआ हादसा, चिकित्सकों ने किया मृत घोषित का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान वह पास से गुजर रही 440 वोल्ट विद्युत लाइन की चपेट में आ गए। तेज करंट लगने

Sasaram News: सेंटरिंग खोलने के दौरान 440 वोल्ट करंट की चपेट में आए मिस्त्री, मौत

Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी। काराकाट नगर पंचायत के गोडारी में सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसे में 40 वर्षीय सेंटरिंग मिस्त्री की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद निर्माण स्थल पर अफरा-तफरी मच गई, जबकि अस्पताल में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

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