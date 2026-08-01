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Sasaram News: काव नदी में नहाने के दौरान आठ वर्षीय बालक डूबा, नहीं मिला सुराग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: अकोढ़ीगोला, एक संवाददाता। बच्चों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगाकर दोनों को बचाने का प्रयास किया। काफी प्रयास के बाद उन्होंने नेहा को

Sasaram News: काव नदी में नहाने के दौरान आठ वर्षीय बालक डूबा, नहीं मिला सुराग

Sasaram News: अकोढ़ीगोला, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के यादवां गांव में शनिवार को काव नदी में नहाने के दौरान आठ वर्षीय बालक सूरज कुमार डूब गया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया।

घटना का विवरण

देर शाम तक स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से नदी में बालक की तलाश जारी रही, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। जानकारी के अनुसार, यादवां निवासी कृष्णा साह का इकलौता पुत्र शनिवार दोपहर करीब एक बजे अपनी छह वर्षीय साथी नेहा के साथ काव नदी में स्नान करने गया था। इसी दौरान दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। नदी के समीप खेत में काम कर रहे किसान श्याम बिहारी पासवान की नजर बच्चों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगाकर दोनों को बचाने का प्रयास किया। काफी प्रयास के बाद उन्होंने नेहा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन तेज बहाव के कारण सूरज को नहीं बचाया जा सका और वह पानी की धारा में बह गया।

सर्च अभियान

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी किनारे पहुंच गए। स्थानीय गोताखोरों की मदद से चार से पांच घंटे तक नदी में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन बालक का कोई सुराग नहीं मिला। घटना के बाद सूरज के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। गांव में शोक का माहौल है। थानाध्यक्ष राकेश गोसाईं ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों के माध्यम से बालक की तलाश कराई जा रही है।

सामान्य प्रश्न

सूरज कुमार की उम्र कितनी थी?
सूरज कुमार की उम्र आठ वर्ष थी।
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