Sasaram News: तालाब में डूबने से 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत
Sasaram News: शिवसागर, एक संवाददाता।कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेज दी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जां
Sasaram News: शिवसागर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के मचवार गांव में मंगलवार शाम तालाब में डूबने से 45 वर्षीय राजेश बिंद की मौत हो गई। मृतक मचवार गांव निवासी देवनाथ बिंद के पुत्र थे। ग्रामीणों के अनुसार, मंगलवार सुबह राजेश घर में नहीं मिले। परिजनों और ग्रामीणों ने दिनभर उनकी खोजबीन की। शाम करीब पांच बजे तालाब में जाला डालकर मछली पकड़ने के दौरान उनका शव बरामद हुआ। इसके बाद घटना की सूचना शिवसागर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेज दी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।
पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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