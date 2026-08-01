Sasaram News: 20 घंटे बाद मिला चंदन का शव, पूरी रात चला सर्च अभियान
Sasaram News: बिक्रमगंज, हिन्दुस्तान टीम। चंदन कुमार अपने दो चाचाओं विद्यानंदन सिंह और जोगिंदर सिंह के साथ धान की बिचड़ा लेकर बाहा पार कर रहा था
Sasaram News: बिक्रमगंज, हिन्दुस्तान टीम। कच्छवां थाना क्षेत्र के निरंजनपुर गांव के पास शुक्रवार को तेज धार में बह गए 22 वर्षीय युवक चंदन कुमार का शव शनिवार सुबह बरामद कर लिया गया। हादसे के करीब 20 घंटे बाद शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। युवक का शव घर पहुंचते ही गांव में चीख-पुकार मच गई और पूरा माहौल गमगीन हो गया था।
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