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Sasaram News: स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक की सड़क हादसे में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: नोखा, एक संवाददाता। न्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और अचेत हो गए। घटना की सूच

Sasaram News: स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक की सड़क हादसे में मौत

Sasaram News: नोखा, एक संवाददाता। आरा-सासाराम मुख्य पथ पर पेनार गांव के समीप मंगलवार शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से स्कूल से घर लौट रहे एक शिक्षक की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं, शिक्षकों और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक की पहचान बघैला थाना क्षेत्र के महुअरी गांव निवासी ललन प्रसाद सिंह के पुत्र मुकेश कुमार के रूप में हुई है। वह प्राथमिक विद्यालय जखिनी में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। बताया जाता है कि मंगलवार को विद्यालय की छुट्टी के बाद वह अपने नवनिर्मित घर नोखा लौट रहे थे।

इसी दौरान पेनार गांव के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और अचेत हो गए। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के साथ घायल शिक्षक को तत्काल अस्पताल भेजा। हालांकि, अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

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