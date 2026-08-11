Sasaram News: हर घर तिरंगा अभियान के तहत पीएचसी से निकली तिरंगा यात्रा
Sasaram News: (पेज चार लीड का जोड़)तृत्व में निकली तिरंगा यात्रा विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए थाना मोड़ पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। यात्रा में शामिल
Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस और वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों से तिरंगा यात्रा निकाली गई। बिक्रमगंज, काराकाट, संझौली, दावथ, सूर्यपुरा और नासरीगंज के पीएचसी सह रेफरल अस्पतालों के तत्वावधान में आयोजित यात्रा में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
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