Sasaram News: सावन की पहली सोमवारी पर हर-हर महादेव से गूंजे बिक्रमगंज के शिवालय
Sasaram News: अनुमंडल के प्रमुख मंदिरों में पांच हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक, दिनभर उमड़ी आस्था की भीड़
Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। भगवान शिव को समर्पित पवित्र श्रावण मास की पहली सोमवारी पर सोमवार को बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र शिवभक्ति में सराबोर रहा। सुबह से ही हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष के बीच हजारों श्रद्धालु गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, आक, दूध, दही, शहद एवं अन्य पूजन सामग्री के साथ शिवालयों में पहुंचे और विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। अनुमंडल के प्रमुख शिव मंदिरों और शिवालयों में पांच हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि एवं मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की।
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